Calciomercato Lazio, Tare a caccia di un centrocampista con o senza Milinkovic

Igli Tare è alla ricerca di un centrocampista, indipendentemente dalla permanenza di Sergej Milinkovic-Savic. Lo riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo cui un nome preciso ancora non c'è ma si conosce l'identikit del giocatore voluto dal ds della Lazio: la volontà è quella di regalare al centrocampo biancoceleste muscoli e centimetri, trovando un'alternativa difensiva a Leiva e Parolo. Qualche settimana fa è emerso il profilo di Leander Dendoncker, 25 anni, nazionale belga, jolly del Wolverhampton. E' un obiettivo concreto, costerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Alcune voci poi vogliono che Tare abbia individuato un centrocampista in Portogallo, per età e caratteristiche si pensa possa essere Florentino Luis. Classe '99, potenziale crac del Benfica con una clausola di rescissione di 120 milioni. Non è comunque considerato incedibile, su di lui c'è anche il Milan. Occhio anche a Joao Palhinha, gigante di un metro e 90 di proprietà dello Sporting Lisbona. In Germania invece piace Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, anche lui alto un metro e 90 e già nel mirino di Tare nel 2017, quando militava nello Young Boys. Altro vecchio obiettivo è Marko Grujic, centrocampista di proprietà del Liverpool in prestito all’Hertha Berlino che a fine stagione rientrerà ai Reds con un bottino di 4 gol in 25 presenze. Senza dimenticare il nome di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell'Ajax in scadenza il prossimo anno con i lancieri.

Pubblicato il giorno 8/6/20 alle ore 9:30