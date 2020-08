Calciomercato Lazio, Tare su Koch: “Nessuna trattativa in corso”

Lazio concentrata sul mercato, puntellare la rosa dove necessario è l'obiettivo primario. Tra i nomi emersi per il reparto difensivo, c'è anche quello di Koch del Friburgo. Il giocatore è figlio di un ex compagno di Tare ai tempi del Kaiserslautern, ma lo stesso ds dei biancocelesti ha smentito categoricamente ai microfoni di Kicker: "Al momento non ci sono trattative in corso". Koch non rientra quindi nei progetti futuri della Lazio, su di lui rimangono invece forti Leeds e Newcastle.