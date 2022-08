Calciomercato Lazio | Terzino sinistro, le percentuali ad oggi: Palmieri davanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La Lazio continua la ricerca del terzino sinistro. Ne abbiamo parlato quest'oggi a "Calciomercato&Campionato", la trasmissione de Lalaziosiamonoi.it in onda dal lunedi al venerdì in queste due settimane prima del campionato. Potrai seguirla sul digitale terrestre, canale 97 TeleRomaUno, sull'app TeleRomaUno, o sulla nostra pagina facebook dove potrai anche inviare i messaggi che andranno in diretta. Un format rapido che, al suo interno, vedrà alle 15.45 di ogni giorno uno speciale sul calciomercato e sulle sue evoluzioni giornaliere. Condotta da Mirko Borghesi, la trasmissione vedrà infatti un angolo finale insieme a Marco Valerio Bava. Quest'oggi si sono fatte le percentuali sul terzino in risposta ai tanti messaggi ricevuti dai telespettatori: "Arriverà entro 10 giorni, due settimane al massimo. La Lazio ci sta lavorando. Ad oggi dovendo fare le percentuali 70% Emerson Palmieri, 20% Valeri, 10% Udogie. Ad oggi sono queste". Vi aspettiamo domani con le vostre domande. > LA REPLICA DI OGGI <