Calciomercato Lazio, Trabzonspor pensa a Radu. Ma Stefan non si muove

Non ha più la valigia pronta in mano, Stefan Radu. L'ha disfatta una volta arrivato ad Auronzo, raggiungendo la sua Lazio in ritiro. La querelle che ha animato le prime settimane estive si è conclusa nel migliore dei modi: il romeno resta a Roma. Inzaghi se lo tiene stretto, oggi nel test con il Virtus Entella dovrebbe giocare dal primo minuto. Se la situazione, in casa biancoceleste, si è finalmente risolta con l'epilogo pacifico auspicato dai tifosi laziali, al contempo lo scenario di qualche settimana fa deve aver stuzzicato le attenzioni di alcuni club. Interessi per il difensore che non si sono dissolti insieme all'happy ending di Auronzo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, c'è almeno un club che ancora non se l'è tolto dalla testa: il Trabzonspor sembrerebbe avergli puntato gli occhi addosso. Il filo che collega la Capitale a Trebisonda è piuttosto resistente, tra l'operazione Yazici e l'interesse dei turchi per Caicedo (un'attenzione per il momento blanda, mai tradotta in un tentativo concreto per l'ecuadoriano). Stefan Radu piace, la società turca pensava a un prestito. Difficile, se non impossibile, che l'operazione vada in porto. Ora che Radu e la Lazio si sono ritrovati, impensabile che si lascino andare così facilmente.

