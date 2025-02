Calciomercato Lazio | Tutte le operazioni in entrata e in uscita della sessione invernale

Si è concluso un mercato invernale ricco di operazioni per la Serie A, ma la Lazio questa volta non è rimasta a guardare. Baroni necessitava di un centrocampista: Vecino era fuori per infortunio da diverso tempo e tornerà ormai tra poche settimane; mentre Castrovilli non dava garanzie, infatti è stato ceduto al Monza. Lungo la strada si sono aperte nuove lacune a causa dell'infortunio di Patric, quindi la società ha sondato anche il mercato dei difensori. Il mese di gennaio è stato condito dalla solita bagarre, tra nomi e sorpassi, ma la telenovela Casadei supera tutte le altre. Si è conclusa a favore del Torino, ma non si può dire che alla Lazio sia andata male. Seppur nelle ultime ore di mercato, la società biancoceleste ha regalato a Baroni due innesti oltre a Ibrahimovic del Bayern Monaco, scommessa di Fabiani sbarcata a Roma già nella prima metà di gennaio. Si tratta di Belahyane e Provstgaard: il primo, classe 2004, il tecnico lo conosce bene avendolo già allenato a Verona, durante questa stagione si è rivelato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A; il secondo, classe 2003, è il capitano della nazionale under 21 danese, un difensore centrale mancino che Baroni dovrà essere bravo a plasmare.

ACQUISTI: Gabriele Artistico (Juve Stabia, fine prestito); Valerio Crespi (Cremonese, fine prestito); Larsson Coulibaly (Mosta FC, fine prestito); Arijon Ibrahimovic (Bayern Monaco, prestito con diritto di riscatto); Reda Belahyane (Hellas Verona, trasferimento definitivo); Oliver Provstgaard (Vejle Boldklub, trasferimento definitivo).

CESSIONI: Gabriele Artistico (Cosenza, prestito); Valerio Crespi (Feralpisalò, prestito); Larsson Coulibaly (Birkirkara FC, prestito); Jean Daniel Akpa-Akpro (Monza, prestito); Gaetano Castrovilli (Monza, prestito); Diego Gonzalez (Atlas, prestito).