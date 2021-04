Calciomercato Lazio, tutti pazzi per Santos Borré: si aggiunge un club portoghese

Tutti pazzi per Santos Borré. O almeno questo è quello che sembra se si fa la conta delle squadre interessate. L'attaccante in scadenza col River Plate è finito nel mirino di Feyenoord, Celta Vigo e Lazio. Ma secondo A Bola, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto il Porto. Secondo il portale sportivo, Borré sarebbe uno dei candidati della dirigenza per rinforzare il proprio attacco. Il club avrebbe avuto anche dei contatti con il giocatore e i suoi agenti. A Bola segnala che Santos Borré è stato proposto anche al Benfica, ma la società l'avrebbe scartato per la quantità di attaccanti che ha già all'interno della rosa. Da ricordare, infine, che il classe '95 è legato al River da un contratto che scadrà il 30 giugno, e le opzioni che rinnovi sono minime. Le condizioni economiche del club non gli consentono di mettere sul piatto un'offerta milionaria e per lungo tempo. Il colombiano poi vuole approdare in Europa e, in virtù di questa volontà, ha rifiutato le offerte di Gremio e Palmeiras.

