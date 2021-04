Huesca - Elche, il primo gol di Vavro in Spagna è nella porta sbagliata - FOTO

Solamente 118 i minuti trascorsi da Denis Vavro in campo a partire dall'inizio della sua esperienza in Spagna, tra le fila dell'Huesca. Il difensore di proprietà della Lazio non sta trovando grande spazio in Liga, nonostante la dirigenza del club non escluda il rinnovo. E ancche la fortuna non sembra essere dalla sua parte. Il primo gol che Vavro ha siglato nel campionato spagnolo è nella porta sbagliata. Lo slovacco, dopo quattro minuti dall'inizio di Huesca - Elche, ha messo in rete la palla arrivata da Barragán sulla destra. Vavro ha riportato dunque il risultato in pareggio dopo il vantaggio dei suoi firmato Rafa Mir.

Atalanta, lutto per Gollini: il nonno investito mentre era in bicicletta

Reims, tegola per l'ex Lazio Berisha: stagione finita dopo un'operazione al ginocchio

TORNA ALLA HOMEPAGE