Reims, tegola per l'ex Lazio Berisha: stagione finita dopo un'operazione al ginocchio

Brutte notizie per Valon Berisha, attualmente in forza allo Stade de Reims in Ligue 1: l'ex centrocampista della Lazio ha infatti messo la parola fine sulla sua stagione in seguito ad un infortunio al ginocchio. Ad annunciarlo è stato Berisha stesso sui suoi profili social, seguito anche dal club con un comunicato ufficiale che spiega che il kosovaro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema al menisco e tornerà solo per la preparazione estiva in vista della prossima stagione.