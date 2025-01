Calciomercato Lazio | Tutto fatto per Castrovilli: le ultime sulla cessione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutto fatto tra Lazio e Monza per l'arrivo di Gateano Castrovilli. Come riportato dalla nostra redazione nel pomeriggio la società biancoceleste ha trovato l'accordo con i brianzoli per l'arrivo del centrocampista in prestito. Nella serata odierna il classe '97 è arrivato a Milano per le consuete visite mediche e la firma del contratto che, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe già avvenuta. Castrovilli in serata è andato poi a cena con la dirigenza del Monza insieme ad Adriano Galliani. Adesso si attende quindi solo l'ufficialità.