Calciomercato Lazio | Castrovilli, è fatta al Monza: domani le visite mediche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

AGGIORNAMENTO 15.22 - La Lazio saluta Gaetano Castrovilli. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista ha trovato l'accordo con il Monza. Il centrocampista si trasferirà in prestito, opzione consentita tra le due fasce di mercato (in questo caso gennaio-luglio), pur essendo in scadenza con la Lazio. Stasera Castrovilli sarà a Milano, domani previste le visite mediche.

AGGIORNAMENTO 15.00 - Gaetano Castrovilli è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore è destinato a trasferirsi al Monza, squadra che lo ha messo nel mirino dopo la cessione di Daniel Maldini - quasi completata - all'Atalanta. Sarà il classe 1997 a sostituirlo alla corte di Bocchetti dove si dovrebbe trasferire a parametro zero dopo aver rescisso con la Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non guarda solo in entrata, dove le situazioni Casadei e Sylla sono quelle maggiormente attenzionate, ma segue anche il mercato in uscita e, dopo l'interesse della Cremonese per Basic, ora riflette anche sulla possibilità di lasciar andare Gaetano Castrovilli. Il centrocampista in estate è arrivato come una scommessa, dopo sei mesi si può dire che è stata fallita per via del suo scarso impegno e per una condizione atletica tutt'altro che rosea. Motivo per cui la Lazio non disdegna l'idea di lasciarlo andare e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe avviato i contatti con il Monza per imbastire una trattativa. I brianzoli, però, non sono l'unico club interessato - seppur l'unico che si è mosso concretamente - , stando a quanto scrive Nicolò Schira, infatti, il calciatore sarebbe nel mirino anche di Empoli, Hellas Verona e Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.