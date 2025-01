Calciomercato Lazio | Casadei, telenovela infinita: duello col Toro, ma da Formello...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - È una telenovela e come ogni telenovela vive di puntate. Giusto quindi fare il riassunto di quelle precedenti: ieri la Lazio sentiva di aver fatto il possibile per accontentare il Chelsea e l’entourage di Casadei. In mattinata, però, il Torino ha rilanciato nuovamente, mentre ci sono state frizioni tra Lotito e gli agenti del calciatore su una questione legata all’ingaggio del ragazzo. In quel momento, dunque, il Toro si sentiva in vantaggio e pronto a chiudere. Ma la Lazio, nelle ultime ore, ha avuto nuovi contatti con gli intermediari che stanno curando l’operazione ed è riuscita a ricucire lo strappo, facendo tornare il sereno tra le parti. Ora, a Formello, si attende che il Chelsea invii i documenti firmati e quindi ponga fine alla telenovela. È un duello serrato con il Torino che non ha mollato e sta ancora provando a strappare il sì di Chelsea e giocatore che, però, ha dato la propria preferenza alla Lazio e l’ha detto anche ai suoi agenti.

SCENARIO - Al momento la palla è di nuovo in mano al Chelsea che deve decidere quale offerta accettare. La Lazio si è data la giornata di domani come limite massimo, se non dovessero arrivare segnali da Londra, allora si virerà su un altro giocatore. Il candidato principale è Giovanni Fabbian, classe 2003 come Casadei. Con il Bologna si può ragionare su un’operazione in prestito secco: Fabbian a Roma e Tchaouna in Emilia. Ma è un’opzione che non scalda particolarmente il ds della Lazio, il quale non vorrebbe privarsi del francese. Se l’operazione Casadei dovesse andare bene, allora la Lazio proverà a chiudere anche per Abakar Sylla che ha gli stessi agenti del ragazzo ex Inter e Leicester. Ma al momento la priorità è un’altra e si chiama Casadei.

