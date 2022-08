Calciomercato Lazio, ultimi due giorni di mercato: ecco gli esuberi da piazzare

Mancano due giorni alla fine del calciomercato, la Lazio è al lavoro per piazzare tutti gli esuberi che restano in rosa: ecco la situazion

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo entranti nel penultimo giorno di calciomercato, domani 1 settembre alle ore 20.00 ci sarà la chiusura di questa sessione estiva. La Lazio osserva le ultime occasioni in entrata, ma è concentrata soprattutto sulla cessione dei numerosi esuberi. Se molti sono stati già piazzati, altri, infatti, sono alla ricerca di una squadra dove poter tornare a mostrare il loro valore. Tra i nomi più caldi c'è quello di Francesco Acerbi: il centrale era a un passo dall'Inter, prima che il presidente Zhang bloccasse l'affare. In queste ore la società neroazzurra cercherà di piazzare dei colpi in uscita per poter accontentare Inzaghi e chiudere per il difensore biancoceleste. La Lazio e Acerbi attendono novità al riguardo.

Più vicino all'addio è Jean Daniel Akpa Akpro. Il Lecce di recente è tornato sul giocatore con prepotenza, dopo un rifiuto iniziale, e ora è al lavoro per definire il prestito dalla Lazio, l'ivoriano avrà così l'occasione di ritagliarsi il suo spazio in un club di Serie A. Alla ricerca di continuità è anche Sofian Kiyine, finito nel mirino del Gaziantep, squadra turca che in questi giorni era tornata a trattare con la Lazio per un prestito secco. Restano in attesa di un'affare last minute Riza Durmisi e Djavan Anderson, il primo interessava al Brondby, che ha poi optato per altri profili, il secondo sembrava destinato al Magdeburg, prima che la trattativa si raffreddasse. Per quanto riguarda i giovani Andrea Marino e Biagio Morrone, si tratta di giocatori che verranno gestiti nelle ultime ore di mercato, con la società che proverà a proporli ad alcuni club di Serie C. Sembrerebbe destinato alla permanenza, invece, Marco Bertini dopo il sondaggio del Siena, così come Mohamed Fares che sta recuperando da un pesante infortunio.