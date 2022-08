Calciomercato Lazio, Schira: "Akpa Akpro al Lecce: oggi si può chiudere"

Sembrerebbe aver trovato squadra Jean Daniel Akpa Akpro che oggi potrebbe chiudere con il Lecce, pronto a garantirgli fiducia e titolarità...

La Lazio continua il suo lavoro delle ultime ore di mercato per cercare di piazzare tutti gli esuberi. Tra i giocatori prossimi a un'uscita c'è Jean Daniel Akpa-Akpro: il centrocampista ivoriano è finito nel mirino del Lecce e, dopo un primo rifiuto, ora sembrerebbe essere vicino a diventare un nuovo calciatore salentino. La squadra pugliese ha scelto il suo profilo per rinforzare la mediana, preferendolo per caratteristiche anche a Diawara della Roma, nelle scorse ore ha avviato i contatti con la Lazio per un prestito e ora l'affare sembrerebbe in chiusura. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, infatti, oggi sarebbe il giorno della chiusura dell'affare: i due club hanno l'accordo, in questi due giorni sono stati fatti rapidi passi avanti nella trattativa e anche il giocatore sembrerebbe convinto. A due giorni dal termine del calciomercato, finalmente, Akpa Akpro sembrerebbe esser riuscito a trovare un club in grado di garantirgli la titolarità nel massimo campionato italiano