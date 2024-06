Calciomercato Lazio | Una big di Serie A su Guendouzi: la posizione della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si muove il mercato in Serie A. Dopo l'addio di Allegri c'è aria di ricostruzione in casa Juventus. Imminente l'arrivo di Thiago Motta in panchina e con lui diversi colpi per rinforzare la rosa. Uno dei primi obiettivi in casa bianconera è Koopmeiners per il centrocampo. L'olandese ha ammesso di voler lasciare l'Atalanta, ma il club bergamasco spara alto e fa muro.

Secondo Tuttomercatoweb, nel taccuino di Giuntoli sarebbe finito anche il nome di Matteo Guendouzi. Il rapporto tra il francese e Tudor non è dei migliori, ma la Lazio attualmente non lascia partire nessuno. La fase decisionale è cruciale, in ballo c'è il futuro del tecnico croato e non solo. Non ci sono certezze in questo momento. Se Tudor dovesse lasciare la Capitale, Guendouzi tornerebbe ad essere un elemento fondamentale della squadra. Non sono previste operazioni in uscita, bisognerà prima capire con quale guida tecnica ripartirà il club biancoceleste.