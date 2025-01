Calciomercato Lazio | Veiga, parla l'ag.: "Ha rifiutato tante big europee per la Juve"

Renato Veiga è un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore arriva dal Chelsea in prestito secco (e oneroso). Nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Lazio, che l'aveva richiesto nella trattativa con il club londinese per Casadei. Ai microfoni di TMW l'agente che ha curato l'affare, Gaetano Montalbano, ha raccontato proprio come sono andate le cose. Di seguito le sue parole: "Questo tipo di operazioni non sono mai semplici o facili, trovi sempre delle difficoltà quando vai a interloquire tra persone che la pensano e agiscono in maniera diversa, anche come visione del calcio. Noi come entourage del calciatore ringraziamo la Juventus della pazienza e della grande efficienza. Può essere stata una trattativa breve, ma intensa. Lo assicuro. Lazio e Napoli? Piaceva anche ad altre, in tanti lo seguivano. Però voleva andare in una sola società, ha fatto una scelta a monte".