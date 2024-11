Calciomercato | Lazio vicina a Gosens? L'agente: "Contano le cose concrete..."

TUTTOmercatoWEB.com

Robin Gosens fa le fortune della Fiorentina. È stato suo il gol decisivo nell'ultima uscita dei viola contro il Genoa nella vittoria per 0-1. L'estate scorsa il tedesco sarebbe potuto approdare anche alla Lazio, che l'ha tenuto d'occhio visto che era in uscita dall'Union Berlino. La società biancoceleste, poi, ha deciso di virare su Nuno Tavares per la fascia sinistra. A questo proposito l'agente dell'esterno Gianluca Mancini ha parlato proprio delle trattative passate ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Per me contano le cose concrete, la Fiorentina è certamente stata la più decisa perché ha accontentato il ragazzo su praticamente tutto e ha trovato l'accordo velocemente con l'Union Berlino. C'erano un po' di altri interessi, quelli che avete letto sui media come Atalanta, Bologna, Torino... Poi le cose non si sono concretizzate ma ora ha trovato il progetto giusto, Robin è contento in questa realtà e si sente importante. Si è ambientato velocemente e si trova bene anche con la sua famiglia".