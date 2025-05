Calciomercato Lazio | Vieira ha il futuro nelle proprie mani: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Finisce il campionato, avanzano le indiscrezioni e, alle porte di un'estate cocente, la Lazio dovrà affrontare il futuro con le idee giuste e rialzarsi da una stagione deludente. Il futuro di Baroni è in bilico, nei prossimi giorni ci sarà un confronto con la società per capire se ci sarà la volontà e le condizioni per proseguire insieme. In caso contrario, Lotito e Fabiani dovranno ripartire da una nuova guida tecnica.

Come già anticipato, tra i vari nomi in lista sul taccuino della società è presente Patrick Vieira. L'attuale allenatore del Genoa è reduce da una stagione positiva in Liguria. Ha esperienza in campionati importanti avendo allenato Nizza, Crystal Palace e Strasburgo, ma la salvezza tranquilla con il Genoa può essere il vero biglietto da visita per confrontarsi con una realtà superiore. Inoltre, il tecnico francese ha il proprio destino tra le mani: stando a quanto riportato da TMW, all'interno del suo contratto con il Grifone ci sarebbe una clausola da mezzo milione di euro che gli permetterebbe di liberarsi dal suo incarico per andare altrove. Vieira sta bene a Genova, dovrà incontrarsi con la società per decidere il futuro. Ogni discorso sembra prematuro, ma è certo che la Serie A sarà teatro di un significativo valzer delle panchine.

