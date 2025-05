Lazio, Baroni ora è in bilico: si fanno largo due nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio fuori da tutto, nel limbo dell'anonimato. Questo dice il ko con il Lecce che certifica il fallimento di una stagione che era iniziata con una squadra capace di divertire e fare risultati e conclusa invece con una sequela di amarezze. Il primo nodo da sciogliere ora è quello legato alla guida tecnica. Marco Baroni, arrivato in estate per aprire un nuovo ciclo dopo le turbolenze post-Sarri, è già in bilico. Il suo futuro sulla panchina biancoceleste è tutt'altro che certo e la sensazione crescente è che difficilmente verrà confermato. Baroni aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di dare identità e nuove prospettive a una squadra reduce da un’annata travagliata. Ma nonostante qualche buon segnale iniziale, i risultati finali non sono stati all’altezza delle aspettative societarie. Il settimo posto finale, unito all’esclusione dalle coppe europee, consegna un ambiente deluso e privo di entusiasmo. La Lazio rimane fuori dall'Europa per la prima volta dal 2016, quando in panchina c'era il giovane Inzaghi, subentrato all'esonerato Pioli. Baroni paga anche una congiuntura sfortunata, era da tempo che il settimo posto non consegnava l'Europa, ma è pur vero che sono tanti gli elementi su cui riflettere, primo tra tutti il rendimento interno. Mai così male negli ultimi 35 anni.

La società riflette, nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare la svolta. Due i nomi che, più di altri, stanno circolando con insistenza: Patrick Vieira e Miroslav Klose. Patrick Vieira, allenatore con esperienze in Ligue 1 (Nizza) e Premier League (Crystal Palace), che tanto bene ha fatto col Genoa, in questi mesi, rappresenterebbe un profilo dal forte respiro internazionale. Uomo di carattere, con grande esperienza internazionale, propone un calcio meno offensivo rispetto a Baroni, nel quale la fase difensiva ricopre comunque un ruolo centrale. Vieira ha dichiarato di essere felice in rossoblu, ma chissà se una chiamata da Roma possa cambiare gli scenari. Miroslav Klose, invece, sarebbe una scelta più identitaria. Il campione tedesco, amatissimo dalla tifoseria e legato ai colori biancocelesti, è ancora agli inizi del suo percorso in panchina. Dopo aver allenato il Norimberga, è alla ricerca di una grande occasione. Il suo ritorno a Roma avrebbe un valore simbolico fortissimo, ma al tempo stesso rappresenterebbe una scommessa, considerando la poca esperienza ad alto livello. La Lazio si trova a un bivio: andare avanti con Baroni o cambiare tecnico. L'ex Lecce e Verona, pur apprezzato per i suoi modi, sembra non aver convinto né sul piano della gestione dell'organico né su quello dei risultati. La sensazione è che l'addio possa diventare realtà nei prossimi giorni. Dopo due stagioni anonime, l’ambiente biancoceleste ha bisogno di scelte forti, di idee chiare e di una visione che guardi al futuro con coraggio. In ballo non c’è solo una panchina, ma il senso stesso del progetto Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato ieri alle 00:30