Calciomercato Lazio, visite mediche per Reina poi di corsa ad Auronzo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Pepe Reina sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere è pronto a tuffarsi nella nuova esperienza in biancoceleste. Una trattativa flash che ha permesso ai capitolini di assicurarsi il giocatore che ha messo la Lazio in cima alle sue preferenze. Lo spagnolo dovrebbe sbarcare stasera a Roma e iniziare a prendere confidenza con la sua nuova città. Domani l'estremo difensore svolgerà le visite mediche in Paideia e tutti i test del caso. Dopo l'ok, l'ex Milan firmerà un accordo biennale con le aquile dopo essersi liberato consensualmente dai rossoneri. Già nelle ore successive l'iberico dovrebbe poi partire alla volta di Auronzo di Cadore per unirsi subito ai nuovi compagni e mettersi agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico lo attende sotto le Tre Cime di Lavaredo per inserirlo in quella che sarà la sua nuova Lazio. L'esperienza internazionale e il carisma dell'ex Liverpool potrebbero diventare delle armi in più.