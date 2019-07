Calciomercato Lazio, Yazici out con il Parma: parla l'all. del Trabzonspor

Il calciomercato della Lazio è entrato nella fase cruciale della vicenda Sergej Milinkovic. Intrecciato al destino del serbo c'è anche quello di Yusuf Yazici del Trabzonspor, in pole per sbarcare a Roma a disposizione di Simone Inzaghi. Ieri il centrocampista turco è rimasto a riposo nell'amichevole della sua squadra contro il Parma, scatenando in patria una serie di voci che parlano di trasferimento imminente in biancoceleste. In conferenza stampa il tecnico Unal Karaman ha dato la versione ufficiale dell'assenza: "L'argomento è spiacevole, non ho problemi con Yusuf. Lui è un giocatore prezioso, un diamante. Nonostante le voci che sono uscite è cresciuto nel Trabzonspor e anche se verrà ceduto, rimarrà nella storia del club. Abbiamo svolto degli allenamenti intensi, pianificati dall'inizio della stagione con il nostro staff. Se è in programma un'amichevole dopo tali allenamenti, è giusto che vengano controllate le condizioni dei giocatori. Non si tratta solo di Yusuf, ma di tutti, quindi non date importanza alle voci".

