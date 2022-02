Calciomercato, le squadre che hanno speso di più in dieci anni: la posizione della Lazio

Sono 10 gli anni di calciomercato analizzati dal CIES Football Observatory che stilato una curiosa classifica delle squadre italiane che in questo arco di tempo hanno speso di più e non solo. Capolista la Juventus che nell'ultima decade ha visto uscire dalle sue casse 1 miliardo e 542 milioni di euro, secondo posto per l'Inter con 1 miliardo e 58 milioni di euro, e terzo per la Roma con 1 miliardo e 2 milioni di euro.

Sono invece 314 i milioni investiti dalla Lazio e 257 quelli incassati, numeri che proiettano la società biancoceleste al centro di questa classifica. La società più virtuosa? il Genoa che negli ultimi 10 anni ha un bilancio attivo di 200 milioni di euro. Seguono Udinese (+172 milioni), Atalanta (+162 milioni), Empoli (+100 milioni) e Fiorentina (+88 milioni).