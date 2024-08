Calciomercato Napoli | Brescianini in arrivo: si libera Folorunsho? Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo centrocampista: si tratta di Marco Brescianini del Frosinone. Cercato anche dalla Lazio nell'ultimo mese, l'ex Milan ora è pronto a tornare a giocare in Serie A con la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l'accordo tra i due club si sarebbe raggiunto sulla base di un prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni.

L'arrivo del classe 2000 potrebbe far comodo proprio alla squadra di Baroni. In questo modo, infatti, Michael Folorunsho sarebbe libero di trasferirsi altrove. Antonio Conte ha già il suo nuovo centrocampista: in caso di affondo dei biancocelesti, l'ex Verona potrebbe spostarsi senza alcun problema nella Capitale. La palla è nel campo di Lotito e Fabiani.