Calciomercato Napoli| Kim in partenza: ecco i possibili sostituti

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo un solo anno in azzurro, Kim Min Jae è pronto a lasciare Napoli destinazione Bayern Monaco. L'ottimo rendimento del difensore coreano ha convinto il club tedesco ad affondare il colpo e a pagare la clausola rescissoria a De Laurentiis. L'area scouting del Napoli si era già messa al lavoro per reperire sul mercato un sostituto all'altezza. Tra i papabili ci sono Robin Le Normand, pilastro della Real Sociedad, che ha una clausola da 50 milioni di euro. Ma come riporta la rassegna di Radiosei, non mancano di certo le alternative al club partneopeo che ha messo nel mirino Ibrahma Konatè del Liverpool, Max Kilman del Wolverhampton ma anche Robin Koch del Leeds e Ko Itakura del Borussia M'gladbach.

TORNA ALLA HOMEPAGE