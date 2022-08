Calciomercato, nessuna offerta lo alletta: ora Marcelo pensa al ritiro

Il giocatore ha ricevuto offerte da Qatar e MLS, ma vorrebbe competere in campionati top per questo potrebbe scegliere di lasciare...

© foto di Federico Titone

Solo tre mesi fa ha alzato al cielo la Champions League, ma ora il futuro potrebbe essere lontano dal terreno di gioco. Marcelo, dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, non si è ancora accasato. Il terzino sinistro è stato proposto un mese fa alla Lazio che, però, ha preferito non approfondire l'operazione. Il giocatore è finito anche nel mirino di Monza e Valladolid, ma nessun club ha accelerato il colpo. Alcune squadre di MLS e in Qatar hanno provato a sondare il terreno per il brasiliano che, però, si sente ancora calciatore e preferirebbe confrontarsi in campionati importanti. Secondo Marca, Marcelo starebbe pensando seriamente al ritiro. Appendere definitivamente gli scarpini al chiodo e concentrarsi sulle attività da imprenditore extracampo che negli ultimi mesi lo hanno visto protagonista. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma è un'ipotesi che non va sottovalutata e presa sottogamba. Quale sarà il futuro di Marcelo?