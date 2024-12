Calciomercato | Non solo il Napoli su Luiz Felipe: spunta anche la Juve

Luiz Felipe, ex difensore della Lazio, è una delle occasioni che propone il mercato di gennaio. Il centrale difensivo classe 1997 si è di recente svincolato dall'Al Ittihad e ora vuole rimettersi in gioco. Tra le squadre di Serie A era emersa con particolare forza la pista Napoli, ma adesso si registra anche l'interesse della Juve. Lo riferisce Sky Sport, spiegando come il primo obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe Antonio Silva del Benfica, ma esistano delle alternative. E una di queste è appunto l'ex laziale Luiz Felipe.

A scalare le gerarchie nelle ultime ore è però David Hancko: la richiesta del Feyenoord è di 35 milioni di euro, l'affare però potrebbe chiudersi anche a 25 più qualche bonus. La trattativa non sembra impossibile da chiudere, Giuntoli ha il sì del calciatore e anche la bozza di accordo per un contratto quinquennale è stata preparata: stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. L'obiettivo della Vecchia Signora è tentare di chiuderla già in inverno con un prestito oneroso a 4-5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni come la qualificazione in Champions.