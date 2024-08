Calciomercato | Per Ngonge c'è anche la Roma: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cyril Ngonge tra i protagonisti del mercato in Serie A. L'esterno belga è fuori dai piani di Conte e il Napoli lo ha inserito nella lista nelle uscite nonostante l'investimento importante dello scorso gennaio. Il giocatore è stato accostato nelle scorse ore anche alla Lazio che però ha grande affluenza in quel ruolo. Ngonge piace molto al Bologna, che dovrà fare a meno di Cambiaghi per i prossimi sei mesi, ma anche alla Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi lo monitorano in caso di uscita di Dybala. L'unica formula gradita alla Roma, però, è il prestito con diritto di riscatto.