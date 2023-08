Calciomercato, quando finisce la sessione estiva? Le date in Italia e in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

È stata una lunga e caldissima estate di mercato, in cui non sono mancati i colpi di scena. Ma non è ancora finita. I club, nonostante l’inizio della stagione, hanno ancora un po’ di giorni a disposizione per cercare di perfezionare le proprie rose con quel colpo inaspettato e sorprendente o magari portare a termine trattative impegnative che si sono protratte per lunghi periodi. L’obiettivo è quello di non rimandare tutto a Gennaio e in Italia sarà possibile farlo fino al primo settembre. Dopo il gong, fissato alle 20, le società potranno solamente cedere in paesi in cui la sessione sarà aperta o acquistare svincolati.

Calciomercato, le date nei principali campionati europei e del mondo

Così come per l’apertura, anche per la chiusura in Europa la situazione varia da paese a paese. In Inghilterra, Spagna, Francia e Germania il periodo coincide con quello italiano. Discorso diverso per l’Olanda e il Portogallo, qui terminerà con un giorno di anticipo: il 31 agosto. Avranno un po più di tempo la Pro League e la Primeira Liga, da loro le porte del mercato chiuderanno i battenti il 31 agosto. Sulla stessa scia la Turchia, il gong è fissato al 15 settembre. Nessuno però potrà prendersela comoda quanto gli arabi che si stanno rivelando i protagonisti indiscussi di questa sessione con trasferimenti che hanno cifre da capogiro. In Arabia Saudita l’ultimo giorno utile per stipulare accordi sarà il 20 settembre, mentre negli Emirati Arabi Uniti il 21 dello stesso mese.

