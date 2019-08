Calciomercato, questione Neymar: il PSG non chiude le porte al Barcellona

A Parigi la questione Neymar tiene banco. Non è infatti sicuro che il fenomeno brasiliano resti in Francia. E proprio questa cessione di lusso potrebbe attivare una serie di meccanismi all’interno del calciomercato. In casa Lazio ancora da definire la situazione che riguarda Milinkovic, anche se il serbo sembra essere sempre più vicino alla permanenza nel club capitolino. Si è parlato di una possibile offerta in arrivo dall’Inter, che stima molto il centrocampista. Chissà però che anche il PSG, incassando una somma cospicua con la partenza di Neymar, non possa provare a bussare alle porte di Formello. Il giocatore del club parigino vorrebbe tornare al Barcellona, anche se le piste che conducono a Juventus e Real Madrid non sono del tutto tramontate. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Francia, il PSG non avrebbe chiuso le porte all’eventuale trattativa con i blaugrana. L’Equipe sostiene che la società sarebbe disposta ad accettare anche il prestito con diritto di riscatto proposto dalla dirigenza catalana. Nei prossimi giorni, però, si discuterà anche di ulteriori condizioni da inserire.

