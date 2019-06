Calciomercato, Robben e l'ipotesi addio: "Non so se continuerò a giocare"

Arjen Robben è uno dei profili più interessanti nel calciomercato degli svincolati. Il 35enne olandese, lasciato il Bayern Monaco dopo dieci stagioni, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro nonostante le tante offerte in Europa e fuori dall'Europa. Il PSV allenato da van Bommel ci ha fatto più di un pensierino, ma lo stesso Robben ai microfoni di Sky non ha sciolto le riserve: "Mi ha detto van Bommel che le porte del PSV sono sempre aperte, ma non ho ancora deciso se continuerò a giocare". Le condizioni fisiche precarie di questi ultimi anni potrebbero addirittura spingerlo a dare l'addio al calcio, per Robben sono ore di riflessione.

