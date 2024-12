Calciomercato | Roma, nel mirino un ex Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Poco meno di un mese all'apertura della finestra invernale di mercato, ma le squadre sono già al lavoro per cercare di rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. In casa Roma il direttore sportivo Ghisolfi sta già pianificando le prossime mosse e in queste rientra anche un ex calciatore della Lazio. Il club giallorosso, oltre a rinvigorire i reparti già noti, starebbe pensando di rimpolpare anche la batteria dei difensori centrali e a tal proposito, riporta l'edizione odierna de Il Tempo, è spuntato il nome di Luiz Felipe.

L'ex biancoceleste, dopo l'avventura nella Capitale e al Real Betis, è volato in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al-Ittihad, ma la sua esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi e ora sarebbe pronto a tornare in Italia. Sulle tracce del ventisettenne c'è anche la Juventus, ma stando a quanto riporta il quotidiano i dialoghi tra il suo entourage e la Roma sono stati positivi e per questo la possibilità di rivederlo in Serie A a gennaio è reale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE