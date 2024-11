Calciomercato, dall’Italia all’Europa: le date della sessione invernale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ultima sosta per le Nazionali, poi il campionato tornerà e proseguirà ininterrottamente fino alla prossima pausa in programma a marzo 2025. Nel mezzo ci sono le feste di Natale che scandiscono il tempo che manca alla fine dell’anno e all’apertura della finestra invernale di calciomercato che consentirà ai club non solo di portare a termine le operazioni rimaste in sospeso in estate, ma anche di correre ai ripari andando a rinforzare quei reparti in difficoltà a causa anche degli infortuni dovuti dagli impegni plurimi tra Serie A, Coppa Italia, Nazionali e competizioni europee che non concedono tregua. C’è chi invece, ne approfitterà per portarsi avanti col lavoro e rinforzerà la rosa in prospettiva del futuro. In Italia la data da cerchiare in rosso è il 2 gennaio, in coincidenza della diciannovesima giornata. I trasferimenti potranno essere registrati entro e non oltre il 4 febbraio. Poco più di quattro settimane per depositare i contratti.

EUROPA - Eredivisie e Liga Portugal seguono la Serie A, mentre in Spagna il mercato chiuderà i battenti un giorno prima e dunque, il 3 febbraio. Bundesliga, Premier League e Ligue 1 daranno il via alla sessione nel primo giorno del nuovo anno, la fine coincide con quella de La Liga. In Belgio avranno meno tempo di tutti, il via sarà dato il 7 gennaio e la fine è programmata per il 3 del mese successivo come negli altri paesi. La Süper Lig potrà studiare le mosse delle concorrenti e poi muoversi di conseguenza, in Turchia la finestra invernale dei trasferimenti aprirà il 13 gennaio e chiuderà l’11 febbraio.

MONDO - Occhio al Medio Oriente che, come si è visto negli ultimi anni, ha dimostrato di poter mettere fortemente in difficoltà i club europei. L’ Arabia Saudita avrà tempo dal 1° al 30 gennaio, mentre gli Emirati Arabi dovranno attendere il 15 gennaio per iniziare a registrare i trasferimenti. Il tutto dovrà essere fatto entro l’11 febbraio.

