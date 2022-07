Calciomercato, Romagnoli alla Lazio e la Roma resta all'asciutto: i dettagli

Alessio Romagnoli è ormai un giocatore della Lazio, l’ufficialità è stata data nei giorni scorsi direttamente dalla società biancoceleste. Si era parlato di una clausola sulla futura rivendita che il club avrebbe dovuto versare nelle casse della Roma, ma quest'ultima non percepirà alcuna cifra. Come ricorda il comunicato emesso dalla scoietà giallorossa, nel momento del trasferimento del difensore al Milan, eventualmente a versare la cifra pattuita sarebbe stato il club rossonero. Eventualità che non si è realizzata dal momento che la cessione del ventisettenne è avvenuta a parametro zero. Questo quanto si legge nella nota di allora: “L’A.S Roma S.p.a rende noto di aver sottoscritto con l’A.C. Milan il contratto per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Romagnoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore, l’A.C Milan riconoscerà all’A.S. Roma un importo pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro”

