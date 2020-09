Calciomercato, Sampdoria: dopo Keita anche Candreva ha detto sì

Il match di domenica sera contro la Juventus è stato un indizio preoccupante per Ranieri e il suo staff. La Sampdoria ha bisogno di rinforzi per centrare con anticipo l'obiettivo salvezza. La dirigenza blucerchiata sta per chiudere un doppio colpo in attacco andando a prendere due calciatori ex Lazio. Secondo Gianluca Di Marzio, dopo Keita Baldé anche Antonio Candreva avrebbe accettato il trasferimento a Genova. L'esterno romano è pronto a dire addio all'Inter in quanto non rientra più nei piani del tecnico Conte. I nerazzurri hanno messo a segno il colpo Hakimi per la corsia di destra e Candreva rischia di trovare pochissimo spazio. Ora la Samp deve avviare la trattativa con l'Inter. Zhang chiede almeno 3 milioni ma Ferrero vorrebbe abbassare le pretese nerazzurre. In settimana si attendono ulteriori novità.