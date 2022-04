Calciomercato, Schira: “Bernardeschi offerto alla Lazio”

CALCIOMERCATO – La stagione sta per volgere al termine, la società biancoceleste è proiettata sugli obiettivi prefissati per quanto riguarda il campionato ma con un occhio è già sul mercato. La dirigenza è al lavoro per cercare di portare a Sarri i rinforzi necessari per poter affrontare al meglio la prossima stagione e proseguire soprattutto con il progetto accordato. Diversi sono i nomi che il club ha sul taccuino e sta valutando, a questi si aggiungono anche quelli proposti da altre società. Stando a quanto scritto Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Federico Bernardeschi sarebbe un nome che è stato proposto alla società Capitolina. Queste le sue parole: “Non c'è accordo tra Federico Bernardeschi e Juventus per prolungare il contratto al momento e può partire da free agent. Il giocatore italiano è stato offerto a Lazio. Berna ha un buon rapporto con l'allenatore Sarri, ma la sua richiesta di stipendio è alta”

