Calciomercato, Szoboszlai a sorpresa: “Resto a Salisburgo un altro anno”

Dominik Szoboszlai non si muove da Salisburgo. La stellina degli austriaci è stata lungamente corteggiata da moltissimi club compresa la Lazio che in particolar modo lo ha seguito nella passata stagione ma che aveva mantenuto alta l'attenzione anche in questa sessione di calciomercato. A comunicarlo è stato il calciatore stesso in un'intervista riportata dal sito ufficiale del club: "Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente e voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo".

