Calciomercato, Vanja Milinkovic può volare in Premier: pronta l'offerta

La Premier League è pazza per i fratelli Milinkovic-Savic. Sergej ha più richiesta, con Manchester United e Chelsea pronte a portarlo in Inghilterra, anche se al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti per le casse della Lazio, ma occhio anche a Vanja. Il portiere è in uscita dal Torino e, secondo Tuttomercatoweb.com, interessa al Brentford. Le Bees sarebbero pronte a presentare un'offerta per il classe '97. I granata vorrebbero cedere il serbo a titolo definitivo, per questo la Premier sarebbe destinazione gradita da ambo le parti (società e giocatore).