Calori: "Lazio, squadra di qualità ed equilibrata. Non c'è distanza tra i reparti"

L'allenatore ed ex calciatore, Alessandro Calori, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della formazione biancoceleste: "Cinque sostituzioni? Sarebbe un vantaggio per tutti. La Lazio ha un centrocampo di altissima qualità, ma compensa tatticamente con la presenza di Leiva. E' una squadra molto equilibrata, non c'è mai distanza tra i reparti. Parliamo di una squadra che ha un'identità ben precisa, che ha sviluppato grazie al lavoro di Simone Inzaghi. Luiz Felipe? Sta crescendo tanto al fianco di Acerbi: è un difensore tecnico e rapido, e poi c'è Radu che è la certezza del reparto: ha tempi e letture. Il lavoro di Igli Tare è sotto gli occhi di tutti, bisogna essere bravi ad aspettare i talenti e la Lazio lo ha fatto nel miglior modo possibile".