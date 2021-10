Capello: "Lazio? Ecco quale problema deve risolvere Sarri"

Un bruttissimo ko quello della Lazio a Verona che ha portato a numerose analisi del motivo per il quale la squadra di Sarri sia crollata dopo la bella vittoria contro l'Inter. Anche Fabio Capello ha detto la sua in merito come riportato da Il Messaggero: "La Lazio soffre quando le avversarie pressano e alzano il ritmo. Il Verona e Il Milan hanno fatto così e hanno dominato. Deve risolvere questo problema".

