Caressa su Immobile: “Fantastico con la Lazio. In Nazionale ha un grave limite”

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, dopo ogni turno di campionato, Fabio Caressa ha stilato la sua Top 11. Al centro dell'attacco della sue formazione ideale della 32esima di Serie A, il giornalista di Sky Sport sceglie ovviamente Ciro Immobile, autore di una super tripletta a Marassi: "In attacco metto uno che ormai è quasi abbonato, Immobile. Mi chiedo ancora perché non tira in quel modo quando gioca in Nazionale. Un'altra tripletta. Sta stabilendo sempre nuovi record. Giocatore fantastico, ma resta questo dubbio atroce che ci portiamo in maglia azzurra. Non penso che sia un problema solo tattico, ma anche mentale. Non riesce a sbloccarsi in Nazionale e questo è un grave limite".

LA TOP 11 DI CARESSA (3-4-3): Provedel; Smalling, Bremer, de Ligt; Traoré, Cristante, Maxime Lopez, Barella; Immobile, Cabral, Dzeko.