Carnesecchi, ct Nicolato: "Merita un palcoscenico importante. L'infortunio..."

La Lazio punta tutto su Marco Carnesecchi. Il classe 2000 è il profilo per cui la dirigenza biancoceleste ha intavolato una trattativa con l’Atalanta che chiede un prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni di euro. Dopo qualche settimana, Claudio Lotito ha fatto un passo avanti rilanciando l’offerta inziale e mettendo sul piatto 12 milioni più 3 di bonus. La dirigenza punta a chiudere per il giovane portiere che ha da poco effettuato un intervento chirurgico per essersi lussato la spalla sinistra. Ad intervenire in merito è il ct degli azzurrini, Paolo Nicolato che ai microfoni di Tele Radio Stereo ha dichiarato: “L'infortunio è avvenuto in allenamento. Marco è un ragazzo che ha sempre messo in campo prestazioni di alto livello. Merita sicuramente un palcoscenico importante. Ha partecipato al mondiale, agli europei, per me il ragazzo ha qualità importantissime. Ha una grande personalità che può giocare in qualsiasi stadio nonostante l’età, non a caso è il capitano della mia squadra”.

TEMPI - "Non so le tempistiche effettive per rimettersi dall'infortunio, io e lui ci sentiamo spesso, abbiamo un bel rapporto che va oltre il campo ma non so quanto tempo abbia bisogno per tornare in forma. Mi sento di dire che Marco è un portiere che arriverà ad un altissimo livello".