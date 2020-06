Cartonato di Bin Laden nello stadio del Leeds. Le scuse del club: "Controlleremo meglio..."

Ha del clamoroso quanto successo in Inghilterra sugli spalti di Elland Road, stadio del Leeds. Nell’ultima partita giocata dal club di Championship allenata dal loco Bielsa, è infatti comparso un cartonato di Osama Bin Laden su un seggiolino dell’impianto. In queste settimane molte squadre, tra cui anche la Lazio con l’iniziativa Non sarai mai sola, permettono ai tifosi di acquistare delle sagome con delle proprie foto, per farle poi posizionare sugli spalti degli stadi per sostenere i giocatori durante i match.

LE SCUSE DEL CLUB – La notizia ha fatto ovviamente il giro del web e dei social, dopo che il portale leeds-live.uk ha riportato la foto dell’incredibile gaffe del Leeds. Non sono però mancate le scuse del club, che in un comunicato ha spiegato: “Analizzeremo tutti i cartonati, eliminando qualsiasi richiamo a elementi che possano risultare offensivi. Dalla prossima partita in poi saranno effettuati controlli anche severi per garantire che non ci saranno più immagini che possano urtare la suscettibilità”.

Salvini contro la ripresa: “Una follia sia ripartita la Serie A e non la scuola”

Lazio - Fiorentina, le probabili formazioni: Inzaghi con gli uomini contati

TORNA ALLA HOME PAGE