Salvini contro la ripresa: “Una follia sia ripartita la Serie A e non la scuola”

Non ci sta Matteo Salvini che durante una manifestazione davanti al Ministero dell’Istruzione ha espresso tutto il suo malcontento per la ripresa del campionato di Serie A e non la scuola. "È ripartita la serie A e non lo studio e questa è una follia. Per quanto mi riguarda a questo punto si potrebbe pure riportare la gente negli stadi con la distanza” ha affermato il leader della Lega.

Lazio, il precedente del 1999-2000: a 11 giornate dalla fine -4 dalla Juventus

Atalanta - Lazio, statistiche negative: poche occasioni e supremazia bassa

TORNA ALLA HOMEPAGE