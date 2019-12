CasaPound: "In piazza con le Sardine". La replica: "Siamo antifascisti"

Sardine e CasaPound insieme in piazza San Giovanni il 14 dicembre. Per qualche ora l'ipotesi è sembrata possibile. Tutto nasce da un'intervista a Stephen Ogongo, leader romano delle Sardine, il movimento di piazza anti-sovranista nato a Bologna per protestare contro Matteo Salvini. Ongongo non mette paletti in vista della prossima "sardinata" romana di piazza San Giovanni e dice chiaramente che la manifestazione è aperta a tutti. Simone Di Stefano, leader di CasaPound in un lancio d'agenzia delle 12.55, ufficializza: "L'apertura del leader delle Sardine di Roma stupisce ma va nella direzione del dialogo e noi da sempre ci confrontiamo con tutti. Al momento le Sardine sinceramente mi sembrano un contenitore vuoto e manovrato dalla sinistra ma noi siamo pronti ad andare in piazza, senza bandiere, come abbiamo fatto per la manifestazione con Salvini, Berlusconi, Meloni, e porteremo le nostre idee. Ma sia chiaro 'Bella Ciaò non la cantiamo". I fondatori delle Sardine dopo un paio d'ore, rispondono con un post su Facebook: "Le piazze delle sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a CasaPound, né a Forza Nuova. Né ora né mai. Dal 14 novembre scorso centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza proprio contro quei partiti che con le idee e il linguaggio dei gruppi neofascisti e neonazisti flirtano in maniera neanche troppo nascosta. Stephen Ogongo ha commesso un’ingenuità. Ci dispiace che il concetto di apertura delle piazze sia stato travisato e strumentalizzato, ma non stupisce. In questo momento le piazze fanno gola a molti, lo avevamo già detto e lo ripetiamo. Rammarica che questo fraintendimento sia cavalcato da più parti. Ma è giusto dare una risposta netta. Le sardine sono antifasciste. Le sardine continueranno a riempire le piazze. Si decida da che parte stare. Noi lo abbiamo già fatto. Andrea, Giulia, Mattia, Roberto e tutte le sardine".