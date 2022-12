Caso Juve, De Sciglio nell'occhio del ciclone: "Sbirro, infame, vattene”

TUTTOmercatoWEB.com

"Sbirro, infame, spione, vattene”, queste le minacce social all'indirizzo di Mattia De Sciglio, tornato ad allenarsi ieri alla Continassa. In particolare i tifosi della Juventus puntano il dito al giocatore addossandogli la "colpa" di aver fornito agli inquirenti della Procura di Torino gli screen dei messaggi inviati dall'ex Chiellini della chat privata di squadra. L'argomento riguarda la questione stipendi che ha portato dietro una serie di intercettazioni scioccanti. In quella discussione, l'ex capitano bianconero spiegava loro come il club volesse che la comunicazione fosse all'esterno riguardo la rinuncia ai 4 mesi di stipendio. Per questo motivo, molteplici tifosi si sono scatenati sotto l'ultimo post Instagram di De Sciglio associandolo ad un vero e proprio "traditore".