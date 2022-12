Caso Juventus, ecco chi ha inviato gli screen dei messaggi agli inquirenti

TUTTOmercatoWEB.com

Continuano ad emergere particolari in merito a quanto sta accadendo in casa Juventus. Il tema è sempre quello degli stipendi con la rinuncia da parte dei calciatori a quattro mensilità tre delle quali sarebbero state recuperate in seguito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport pare che a fornire agli inquirenti gli screen dei messaggi inviati dall'allora capitano Chiellini alla squadra siano stati De Ligt e De Sciglio.

Anche Dybala nella sua deposizione ha fornito alcune informazioni confermando che la Juventus aveva chiesto alla squadra di non fare parola dell'accordo preso (quello della restituzione delle mensilità, ndr).