Caso Palamara, la nota di Lotito sulle dichiarazioni diffuse dalla stampa

Negli ultimi giorni il nome di Claudio Lotito è uscito sui giornali all’interno dello scandalo legato all’ex pm di Roma Luca Palamara, sotto inchiesta per corruzione. Il presidente della Lazio, in particolare, è stato accusato di aver regalato dei biglietti per le gare dei biancocelesti. Intanto, in relazione alle dichiarazioni apparse stamattina su ‘Il Gazzettino’, Lotito ha smentito in una nota di aver rilasciato interviste: “L’avv. Gian Michele Gentile, a nome e per conto del dott. Claudio Lotito, precisa che il Presidente della Lazio non ha reso nessuna delle interviste pubblicate sui quotidiani odierni, non avendo dato nessun consenso alle stesse, e che quanto in queste riportato ha il solo scopo di rendere sospetti rapporti e fatti noti, accaduti pubblicamente e facenti parte della vita istituzionale del Presidente della prima squadra di calcio della Capitale. Il dott. Lotito procederà alla tutela della sua immagine di fronte ad ogni illazione o commento lesivo della sua persona”.