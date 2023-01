Caso stipendi, non solo la Juve: ecco i giocatori a rischio e le possibili pene

TUTTOmercatoWEB.com

È nel pieno della tempesta la Juventus che ora, in attesa dell’esito del ricorso, deve scontare le pene inflitte dalla prima sentenza e prepararsi a subire il secondo processo avviato successivamente alle prove sorte dalle nuove indagini. Non è il solo club coinvolto, dalle carte esaminate sono emersi nomi di altre società che trasversalmente subiranno gli effetti. La Figc ha reso noto che è stato aperto un fascicolo per possibili violazioni del Codice di Giustizia Sportiva che riguardano le manovre stipendi. Come riporta La Repubblica, si tratta di accordi stipulati in momenti differenti come scritture private. Essenza del contratto è quella di posticipare il pagamento di alcune mensilità, inerenti sia al 2020 sia al 2021, risparmiando sul bilancio in chiusura per poi spalmarle in quelli successivi. Una pratica, il cui ammontare per i bianconeri è di circa 50 milioni di euro, non prevista dai moduli federali e che rischia di mettere nei guai alcuni giocatori oltre al club stesso. I nomi sono quelli di Dybala, Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, McKennie e Bernardeschi. Per loro la Procura potrebbe richiedere un mese di squalifica.

