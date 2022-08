Cassano: "Ecco le squadre favorite per la lotta scudetto. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Riparte la Serie A con tante novità a partire dal mercato. La sessione estiva non si è ancora conclusa ma le squadre sono ancora a lavoro per puntellare le proprie rose nonostante abbiano già messo a segno alcuni innesti. Su questo, Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto sulla sua pagina Instagram: "Juve, Inter e Milan sono le favorite, sono le squadre più forti. L’Inter si è rinforzata, la Juve altrettanto, il Milan invece lo vedo forse meno forte ma più consapevole. È una squadra che sta dimostrando di poter stare al vertice, può lottare anche quest’anno. Di Maria è un fenomeno, non l’abbiamo scoperto adesso, lo sappiamo da 15 anni anche se è sempre stato molto sottovalutato dalla stampa. E' un giocatore che fa la differenza sempre, è il più forte della Serie A adesso ed è un piacere vederlo giocare. Poi da quello che mi dicono è una persona fantastica e un grande lavoratore. Se la Juve fa affidamento su di lui può avere grandi risultati, ma deve giocare meglio".

LAZIO - "Secondo me la Lazio farà una grande stagione, potrà giocarsi il quarto posto e secondo me può riuscirci. Gioca bene, ha fatto degli acquisti giusti come Marcos Antonio e Romagnoli. Si è portata con il lavoro di Sarri dopo l’anno scorso e adesso gli hanno preso dei giocatori adatti anche in porta ha preso giocatori giusti. Roma? Alcuni dicono che possono vincere lo scudetto, a me piace parlare prima che dopo e secondo me farà fatica ad entrare nelle prime quattro, a Roma basta che fai qualcosina e subito ti esaltano".