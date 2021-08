Cassano: “La Lazio non è la Juventus. Sarri ci farà divertire”

La prima Lazio di Sarri ha vinto sul campo dell'Empoli. Il cammino del Comandante nella Capitale è iniziato con il piede giusto. Antonio Cassano, ex attaccante di Parma e Sampdoria, ha commentato i primi momenti del percorso biancoceleste e analizzato i vari protagonisti di quest'anno nel corso della Bobo Tv: "A Empoli qualcosa di Sarri già si è vista. La più grande difficoltà è al livello difensivo. I biancocelesti hanno giocato 5 anni con la difesa a 3 e all'inizio hanno avuto un po' di problemi. La prima sostituzione è stata Luis Alberto. Sarri lo vuole in mezzo al campo, come faceva Hamsik a Napoli. Milinkovic è diventato un giocatore totale e si sta completando ancora di più. Lucas Leiva non è il vertice basso ideale per lui ma se lo farà andare bene. Lazzari bene da terzino, Pedro e Hysaj subito bene dentro come uomini di fiducia. Ci sarà un percorso da fare, non come alla Juve che gli hanno subito rotto la minchia. La Lazio è una società che ti dà tempo per crescere. Questa squadra arriverà al punto in cui si divertiranno e arriveranno anche i risultati. Felipe Anderson è un acquisto perfetto".