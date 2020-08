Cavani, i bookmakers scommettono sul ritorno in Italia: in testa Inter ma anche Lazio e Roma

Sembrava essere ad un passo dal trasferimento al Benfica, poi qualcosa è successo e il club portoghese ha deciso di chiudere la trattativa per Edinson Cavani. Il futuro è quindi incerto anche se i bookmakers un’idea concreta ce l’hanno a giudicare dalle quote. L’ex Napoli infatti potrebbe inserirsi in un vero e proprio derby di mercato tra Lazio e Roma, per entrambe le squadre infatti l’arrivo nella Capitale è fissato in lavagna a 7,50. Oltre alle capitoline poi, secondo Sisal Matchpoint ci sarebbe forte anche l’interesse dell’Inter che in modo concreto potrebbe provare a convincere il giocatore. Il Benfica rimane comunque la destinazione primaria che vede infatti quote più basse, tra 3 e 4,50.

Lazio, Radu: "Ci aspetta una stagione difficile. L'obiettivo è migliorare ancora"

AURONZO GIORNO 1 - Lazio, pallone e intensità. Milinkovic brilla, Escalante e Acerbi lavorano a parte

TORNA ALLA HOME